Aggredì parroco durante furto in chiesa | arrestata 25enne e condotta nel carcere di Benevento

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri di Bojano (Campobasso) hanno arrestato una ragazza di 25 anni di origini marchigiane che aveva trovato alloggio in un appartamento al centro della città matesina. I militari hanno effettuato un controllo sulla donna e hanno scoperto che doveva scontare una condanna di tre anni di reclusione per una rapina aggravata commessa nel 2018 a Gatteo Mare (Forlì-Cesena). Da quel periodo ha cambiato continuamente domicilio riuscendo ad eludere i controlli di polizia. Non è andata così in Molise dove i carabinieri hanno notato la sua presenza. Nella località turistica romagnola, la donna, con la complicità del compagno, era entrata in unarubando oggetti e denaro. I due erano poi stati sorpresi dalche aveva cercato invano di fermarli e per questo era stato aggredito dalla coppia ed era rimasto ferito. Pare ...