Aggiornamento maltempo ore 7.30

Leggi su udine20

(Di martedì 25 luglio 2023) 25 luglio 2023 – Sono continuati per tutta la notte gli interventi di soccorso, dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, riconducibili alche ha colpito la regione nella tarda serata di ieri. Più di 300 le chiamate ,giunte alle sale operative dei Vigili del fuoco, per alberi caduti su strade e autovetture, tetti scoperchiati abitazioni danneggiate, persone bloccate in abitazioni ecc.Al comando di Udine dove stanno operando tutte le squadre di Vigili del fuoco, permanenti e volontari, con il supporto di ulteriori squadre giunte da Trieste e Gorizia gli interventi di soccorso portati a termine nella notte sono 30 e più di 100 sono quelli in coda. Al comando di Pordenone dove alle squadre del comando sono giunti in supporto: un modulo di Colonna Mobile Regionale del comando VVF di Torino con 7 persone e una piattaforma tridimensionale del comando di ...