Afragola in piazza per Raffaele | morto a 20 anni sul lavoro

Centinaia di persone si sono riunite inmunicipio adper salutare Raffaele Vergara, 20enne, promessa del calcio locale, morto sul lavoro giovedì scorso. Il corteo - aperto da uno striscione - attraverserà il centro cittadino ...morto mentre lavorava in un'azienda di Frattamaggiore, sarà ricordato con una marcia che, partendo daMunicipio, attraverserà il centro diper concludersi con un momento di ...

Giovane morto sul lavoro, studenti in piazza ad Afragola Corriere

Ad Afragola almeno 500 persone in corteo per chiedere giustizia per il giovane deceduto per un incidente nella ditta in cui lavorava ...Oltre un centinaio di persone hanno sfidato il caldo torrido, questo pomeriggio ad Afragola, in provincia di Napoli, per ricordare Raffaele Vergara, il giovane di Crispano, calciatore della Virtus Afr ...