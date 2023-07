Afa | una delle parole più misteriose del vocabolario italiano | ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) «E se all'agosto, settembre o ottobre sopraggiunghino caldi e secchi grandi, si deono lasciar passar queste afe, e dopo la prima rinfrescatura di pioggi si vendemmi». Questo passo è contenuto in un testo di agronomia del Cinquecento, un Trattato della coltivazioneviti, e del frutto che se ne può cavare (Opere, a cura di Alberto Bacchi Della Lega, Bologna, Romagnoli Dall'Acqua, 1902-1907, 4 voll., I, 1902, p. 465), opera del naturalista fiorentino Giovanvittorio Soderini, vissuto fra il 1527 e il 1597. L'etimologia della parola afa, sbocciata nel Trecento, è fra le piùdell'e ha fatto letteralmente impazzire generazioni di linguisti e di glottologi. Franca Ageno ha fatto derivare il termine dal latino senechiano haphe, debitore del greco aphé (“tocco”, “presa”) per significare, come già lo stesso termine ...