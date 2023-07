Addio bustine | a Parigi scansione 3D per i bagagli a mano

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 25 luglio 2023)trasparenti con i prodotti da bagno o tablet tirati fuori dalla valigia e messi a parte. All'aeroporto di Orly, a, si stanno sperimentando scanner 3D per i, una tecnologia che potrebbe rendere più fluidi e veloci i controlli di sicurezza per i passeggeri. Alla partenza dal terminal 3, molti passeggeri sono sorpresi di non dover aprire i; altri, abituati ai controlli tradizionali, ripongono meccanicamente il sacchetto in cui avevano messo i prodotti cosmetici nei cestini. Oltre al risparmio di tempo, la tecnologia permette di migliorare l'accuratezza dei controlli.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2023/07/202307251640 ...