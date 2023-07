Adattarsi o mitigare il cambiamento climatico? I nostri sforzi per ora non sono efficaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Da quando scrissi il mio primo libro divulgativo, trent’anni fa, osservo l’enorme difficoltà dei media a stare con i piedi per terra. Effetto serra: istruzioni per l’uso, questo il titolo, sembra scritto ieri, fatto salvo l’ultimo capitolo, intitolato Che fare? Perfettamente inutile: non si è fatto praticamente nulla, anzi le emissioni antropiche di gas clima alterantinel frattempo raddoppiate. Ero considerato scettico sulle politiche di mitigazione, non mi pare avessi del tutto torto. E additato a paladino di quelle di adattamento che cercai di promuovere con grande insuccesso all’inizio degli anni 90 del secolo scorso, almeno in Europa e in Italia. Per esempio, l’urbanistica e l’agricoltura degli ultimi trent’anni hanno messo l’adattamento in fondo alla lista della spesa, proponendo spesso soluzioni dis-adattative. Sbagliava chi, come me, pensava che fosse ...