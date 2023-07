Acqualonga 10 anni dopo | messa in ricordo delle 40 vittime sul luogo della strage

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Nel decimoversariotragedia in cui persero la vita 40 puteolani, venerdì 28 luglio, alle ore 18:30, sarà celebrata unain memoriadell’incidente di Monteforte Irpino, ai piedi del viadotto didove il 28 luglio 2013 precipitò il bus e dove oggi un monumento ricorda la. La funzione religiosa sarà officiata dal parroco puteolano, padre Mario Russo, e dal parroco di Monteforte, don Fabio Mauriello. Saranno presenti il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il sindaco di Monteforte Costantino Giordano. Il primo cittadino di Pozzuoli, accompagnato dagli agentiPolizia municipale di Pozzuoli in alta uniforme con il Gonfalone del Comune, deporrà un cuscino di ...

Sono emozionato per la presenza di Don Mario Russo, che ha perso alcuni familiari nell'incidente e celebrerà una messa in ricordo ad Acqualonga, il 28 luglio. Ringrazio il sindaco di Monteforte. Il bus a causa di un guasto all'impianto frenante diventò incontrollabile e dopo aver urtato diversi veicoli in transito nella carreggiata sfondò le protezioni in New Jersey del Viadotto di Acqualonga a Monteforte Irpino. Sono trascorsi 10 anni da quella terribile sera, segnata ormai nella storia, come la sera della strage del bus. Erano le 21, di domenica 28 luglio 2013 numerose chiamate al 118 e al 113 segnalavano un grave incidente.

