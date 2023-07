Abruzzo |  Fiat | Detroit |  Marchionne e l' eredità di un manager visionario

(Di martedì 25 luglio 2023) La rivoluzione dell'automotive italiana ha visto, tra i protagonisti, lo storico amministratore delegato della Fiat: trasformata poi in FCA e poi in Stellantis: cinque anni fa esatti, l'addio

Infatti, è stato vittima di un furto - e più precisamente della sua auto - una500 che lo ...Monaca (nel VI Municipio di Roma) proprio per godersi una nuova produzione del Teatro Stabile d',...Inal Kartdromo Val Vibrata, in provincia di Teramo, il piccolo Daniele Schillaci con il ... In Sicilia, in provincia di Messina, allo Slalom Città di Librizzi, Alfredo Giamboi, con la sua...... isole comprese - Veneto, Toscana, Emilia - Romagna,, Puglia, Campania e Sicilia - dal 22 ... tutte con motorizzazioni hybrid : Jeep Renegade, Jeep Compass,500X Cabrio, Citroen C5 Aircross,...