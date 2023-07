(Di martedì 25 luglio 2023) Dopodomani con la regia del maestro Mvula Sungani, l’étoile Emanuela Bianchini e le musiche live di Mauro Palmas. ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La prestigiosa location situata nella splendida città diè pronta ad accogliere uno straordinarioi nell’ambito della rassegna “Incontriamoci in villa“. L’evento, organizzato dalla

...naturali e antiche leggende Affacciato sul Golfo di Napoli e non lontano dall'affascinante,... che abbracciandosi danno vita a unopiù unico che raro, mentre navigando lungo la costa ...... con ancora negli occhi l'emozionantedell'eruzione vista in notturna a largo di Stromboli, si raggiunge la divina Costa d'Amalfi. Eccolo, poi, il golfo di, dalle cui terrazze è ...Lodi suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine. All'Agorà di San Sebastiano ...Incontra 2023 Songs - Viaggio nei ricordi : evento musicale che si terrà il giorno 22 ...

A Sorrento lo spettacolo multidisciplinare ÈSPERO 2a News

Il secondo appuntamento della kermesse Sorrento Classica Festival in programma domani sera alle 21.15 al Chiostro di San Francesco proporrà lo spettacolo “Baci: 100 anni ...La performance vedrà protagonisti i fiati di Nanni Teot, le percussioni di Antonio Dambrosio, e il corpo e la voce della danzatrice e coreografa Martina Ricciardi ...