A Monza le strade come fiumi dopo il nubifragio

Sono decine i video postati dagli abitanti delle zone travolte dal maltempo in Lombardia . Violenti temporali , grandine e venti fortissimi hanno provocato danni in tutta la zona. Aleallagate si sono trasformate in fiumi creando non pochi disagi alla popolazione. Continua a leggere su Tg. La7.it - Sono decine i video postati dagli abitanti delle zone travolte dal ...Il nubifragio che ha colpitolo scorso venerdì sera non ha fermato gli agronomi e il ... che hanno lavorato per rimuovere i circa 150 alberi caduti tra il parco e il centro e i rami sulle...Un treno è stato fatto evacuare a. Ieri a Lissone , in Brianza, una 58enne è morta ... Danni anche alle linee del tram, mentre alcunesono allagate. Per ora non si segnalano feriti. Sul suo ...

Tutti i divieti a Monza (e le strade chiuse) per il concerto di Bruce Springsteen MonzaToday

Sono decine i video postati dagli abitanti delle zone travolte dal maltempo in Lombardia.Violenti temporali, grandine e venti fortissimi hanno provocato danni in tutta la zona.A Monza le strade allaga ...Il maltempo devasta Milano. Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte ...