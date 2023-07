' A Milano burrasca con vento fino a 110 km h'

(Di martedì 25 luglio 2023) E' stata una veraquella che oggi intorno alle 4 ha sferzato per circa mezz'oraprovocando ingenti danni in tutta la città e nell'hinterland. "C'è stato un forte temporale accompagnato ...

In particolare il vento "in base alla scala Beaufort è statomoderata con raffiche aCentro a quasi settanta chilometri all'ora" che in periferia, ad esempio nella zona di San Siro, ...L'allerta aveva previsto per oggi sulla pianura centro - orientale venti dimoderata (62 - ..., 'situazione tragica, 200 interventi nella notte' 'Situazione molto pesante in tutta la ...In un caso, i sommozzatori dihanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto ... Ad accompagnarli, un rinforzo dei venti meridionali dal mattino sugli estremi della regione fino a...

Tempesta nella notte a Milano: "Situazione tragica". In Veneto in 8 mila al buio senza corrente - Milano: ponteggio crollato nel centro città. Interrotta la linea dei tram - Milano: ponteggio crollato nel centro città. Interrotta la linea dei tram RaiNews

La definizione in base alla scala Beaufort: vento fino a 110 km/h, nelle zone periferiche della metropoli, come San Siro, e a 70 in centro città ...E' stata una vera burrasca quella che oggi intorno alle 4 ha sferzato per circa mezz'ora Milano provocando ingenti danni in tutta la città e nell'hinterland. (ANSA) ...