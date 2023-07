9° edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino – CLIP | 105 talenti dai 18 ai 30 anni | 1° premio da € 8000

Le ultime novità tecnologiche sul fronte dell'impiego dei mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi saranno tra i temi al centro di 'Reas 2023', ventiduesimagrande salone ...Negli ultimi giorni, ad esempio, era trapelato il nome della giornalista Cesara Buonamici come opinionista in solitaria della nuovaGrande Fratello Vip . Non resta che attendere per ...Le opere di Castellitto, Costanzo, De Angelis selezionate per l'80esimadella Mostra. Sono tre i film in Concorso all'80. MostraCinema di Venezia girati negli Studi di Cinecittà, alcuni dei quali si sono avvalsi anche delle sue maestranze. Nel concorso ...

Grande entusiasmo per la prima edizione del Soap Box Rally TeleBoario

Anche in Italia, dove per questioni legate a orari, domande e offerte è stato trovato un accordo solo all’ultimo momento ...La prima edizione dell’evento, frutto di una partnership tra Qatar Tourism e Salone internazionale dell'auto di Ginevra, si svolgerà a Doha dal 5 al 14 ...