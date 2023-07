6 esercizi per far lavorare tutti i muscoli delle tue gambe | anche quelli che non sapevi di avere

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Oggi avevi l'allenamentoe improvvisamente ti sei ricordato che hai la macchina da pulire? Oppure che devi sentire Ciccio, per farti ridare la cassetta degli Aerosmith che gli avevi prestato quando eravate ragazzini? Se ogni scusa è buona per saltare il leg day, non ti preoccupare: sei in buona compagnia. Il workout degli arti inferiori è probabilmente il meno amato dagli avventoripalestre, così come dagli sportivi in generale. Eppure lesono spesso il centro propulsore di ogni nostro movimento: allenarle ci permetterà di correre meglio, pedalare con più forza e nuotare con maggior sostegno. Madi ridurre gli infortuni alle articolazioni e di bruciare calorie e grassi, dato che si tratta digrandi. L’avversione verso questo tipo di allenamento è facile da spiegare: ...