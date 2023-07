3 tinte home made per ‘provare’ a rifare il neon purple buzz cut di Doja Cut

(Di martedì 25 luglio 2023)Cat, la rapper di “Need to Know”, ha stupito i suoi fan con un nuovo e audace cambiamento di look: una fluo e audace rasaturacut”. La cantante ha condiviso le foto del suo nuovo stile sui social, mostrando sia la parte anteriore che quella posteriore della testa, quest’ultima decorata con un grande disegno raffigurante un ragno nero. La cantante ha accompagnato le immagini con una didascalia contenente emoji a forma di ragno e ha voluto ringraziare la sua hair stylist, Jackie Bieber, rinomata per le sue originali e coloratissime creazioni. Il nuovo look diCat: ilcut Nelle foto condivise daCat, sono ben visibili anche i suoi numerosi tatuaggi sulla schiena. Nel mese di maggio, ...

