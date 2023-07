25 sfollati per le grandinate a Gerenzano | entro sera campo di emergenza all’asilo

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo i nubifragi di lunedì 24 luglio, troppe famiglie sono rimaste senza una casa a: 25 le persone sfollate, per le quali non è possibile trovare alloggi temporanei (gli unici disponibili a Cislago sono già stati tutti assegnati). Per questo, d’accordo con la Protezione civile, il sindaco Stefania Castagnoli e la sua amministrazione hanno ...

...le operazioni delle squadre di vigili del fuoco di vari paesi che aiutano quelle greche a spegnere i giganteschi rochi divampati da giorni che hanno causato vittime e decine di migliaia di...Dall'invio costante di aiuti umanitari ai progetti di sostegnogliinterni fino alle missioni di evacuazione civili con le quali abbiamo portato al sicuro oltre 240 persone che ...... è la serie di scatti pubblicati su Instagram dalla Sicilia in cui è in vacanza, isola però funestata in queste ore da gravissimi roghi ovunque tra danni e. Troppoi commentatori del ...

Black out a Messina: diverse zone della città sono senza luce e acqua da diverse ore. Ore letteralmente di fuoco nella città, come ci segnala un lettore: "qui la situazione è drammatica brucia tutto: ...