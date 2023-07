(Di martedì 25 luglio 2023) Rosario Bentivegna: «In casa aspettavamo il Giornale Radio. A un certo punto la voce dello speaker annunciò: “Sua Maestà Vittorio Emanuele III ha accettato le dimissioni di Sua Eccellenza il first appeared on il manifesto.

- Caduta del Fascismo: Il malcontento per le sorti sfavorevoli all'Italia, che il Secondo ... si verificò il pomeriggio del 25del 2000. Il volo charter AF 4590, decollato dall'aeroporto di ...Siamo alla vigilia di quel 25delquando l'avvocato originario di Sala Consilina, Alfredo De Marsico, 80 anni fa, ebbe un ruolo determinante nelle vicende che portarono al voto di sfiducia a Mussolini da parte del Gran ...In occasione dell'80° anniversario della caduta del fascismo, martedì 252023 l'Area Storia e Memoria pubblica un nuovo scenario dedicato alle vicende del Ventennio ...il 9 settembre, nell'...

25 luglio 1943, macerie del regime e le polveri di oggi Il Manifesto

La Pastasciutta Antifascista del 25 luglio torna a Parma, quest'anno in piazzale Picelli, dove si svolgerà a partire dalle ore 19.30. Ottant'anni fa, il 25 luglio 1943, dopo la destituzione e l'arrest ...A giugno, di sicuro, vota l’Europa, tutta intera. I conservatori sono in partita; ma molto difficilmente l’Unione sarà governata dall’asse tra loro e i popolari, almeno non finché a Parigi c’è Macron ...