25 luglio 1943 | la notte in cui cadde Mussolini A Claretta Petacci disse | ‘La stella s’è oscurata’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Il 25è il giorno che segna la caduta del regime fascista con le dimissioni di Benitodalla presidenza del Consiglio, carica che deteneva dal 31 ottobre 1922. Annullate tutte le libertà, il fascismo aveva realizzato la sua vocazione totalitaria mirando a plasmare gli individui e ad imporre una dedizione assoluta. Contestualmente, il fascismo pratica una politica estera aggressiva che raggiunge il suo culmine con l’entrata dell’Italia nella Seconda guerra mondiale il 10 giugno 1940. Nonostante l’intento di porsi come grande potenza militare, l’Italia fascista non è pronta ad affrontare il conflitto e vi entra soltanto nella convinzione che sarà una guerra breve ormai vinta dalla Germania nazista che, proprio in quel mese di giugno, aveva occupato la Francia. Le previsioni disi scontrano ...