Zuppa di Porro 24 luglio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023)di. In Spagna la destra non ha vinto come sperava. O meglio i popolari sono il primo partito, ma anche alleandosi con Vox non hanno maggioranza…. Dunque, tutto incerto Conferenza di Roma, per i giornali di centrodestra fatto storico, anche per Farina che giustamente si dice allergico a queste conferenze. Tre commenti politici da leggere: Macioce sull’odio che eprsiste nei confronti di artigiani e commercianti. Polito e il cliche delle due destre. Campi e la botta che ha dato Prodi. Poi Fitipladi sul domani ci spiega come Meloni alliscerebbe il suo popolo.. Brucia Rodi e ora Corfu. Sono incendi dolosi, ma per Rep&Stampa sono l’apocalisse del riscaldamento climatico e sconodano pure Blade runner: una cazzata così non si sentiva da 120mila anni (cit: Giannini). Langone favoloso contro i turisti. Vabbè Mirta Merlino non è ancora arrivata, ...