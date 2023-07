Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 luglio 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Questa sera, mercoledì 24, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 24, di? Scopriamoli insieme.Giuseppe Brindisi intervista Paolo Del Debbio sul grande caldo che sta investendo le città italiane, sui temi economici, politici e di stretta attualità. Al centro, il cambiamento climatico e le cause di questo fenomeno, ormai ...

...Fascia d'Oro, che va ad aggiungersi agli altri magazzini, tutti a Montichiari. Risultati, ma anche solidarietà: Festa, per il 35esimo anniversario, ha fatto una donazione alla Crocedi ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Coronavirus, Toti: 'La Liguria conferma dati da' Posted on 28 Maggio 2021 28 Maggio ...... si trova la spiaggia di Las Cucharas: una spiaggia urbana dalla sabbia, di facile accesso, ... Gran Tarajal, Fuerteventura Nellacentro - meridionale dell'isola, parte del comune di Tuineje, ...

Zona Bianca: il caldo che sta investendo le città italiane Dietro la Notizia

Lunedì 24 luglio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Retequattro Giuseppe Brindisi intervista Paolo Del Debbio sul grande caldo che sta investendo le città italiane, sui temi ...L'azienda di Montichiari, in occasione dell'anniversario, ha inaugurato un nuovo polo logistico da 33mila metri quadrati in zona Fascia d’Oro ...