Zes del Mezzogiorno | a che punto siamo?

(Di lunedì 24 luglio 2023) La Commissione Europea ha dato il via libera alla creazione di una Zes (Zona Economica Speciale) unica per le Regioni del Sud Italia, per rafforzare il sistema e sostenere la crescita e la competitività dell’intero, aprendo anche al dialogo per modificare e rendere permanente e strutturale la misura della Decontribuzione Sud – un intervento già prorogato fino alla fine del 2023. Una Zes unica per il Sud? In particolare, i due temi sono stati al centro di un recente colloquio a Bruxelles tra il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e la Vicepresidente esecutiva della Commissione Europea e commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager. La proposta sulla Zes unica prevede il superamento delle attuali 8 zone economiche speciali, laddove le regioni interessate sono l’Abruzzo, la Campania, la Puglia, la ...