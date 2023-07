Zaki pronto a diventare il nuovo leader della sinistra? Schlein in crisi | Bonaccini pronto a sfilarle il potere

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Patrick l’ingrato” è dunque atterrato ieri trionfalmente a Milano e poi è partito alla volta di Bologna dove, come gli antichi imperatori romani, lo attende il trionfo all’ombra delle Torri. E se i padri nobili del riformismo hanno aggrottato il sopracciglio su questo discolo che si è scordato - o non ha mai conosciuto - le buone maniere istituzionali lui va avanti per la sua strada perché ha fiutato l’affare e non a caso ieri ha fatto un “comizio” sui migranti e sul clima. Con unacosì debole, ma soprattutto con una segretaria del Pd così evanescente, può tentare la stradapolitica e specificatamente dell’Europa, come del resto ha fatto la sua omonima funzionale Carola Rackete. Segui su affaritaliani.it

...Dubbi e domande sui 'costi della liberazione' Patrickpassa il controllo passaporti a Il Cairo ma rifiuta l'aereo di Stato e Meloni storce il naso 'Non pretendo riconoscenza' Patrick...Al di là di essere moralmente fuori luogo e con un livore sinistroide oltre misura, Patrickè quindi di nuovoall'attivismo politico (a sinistra, ca va sans dire, e candidarsi in qualche ...Ed èa visitarle tutte, assicura: tante sono state quelle che gli hanno conferito la ... portavoce di Amnesty International Italia, e Patrick. "Un abbraccio che aspettavamo da tre anni!", ...

Patrick Zaki pronto a tornare in Italia: "C'è un leggero cambiamento ... Il Riformista

In molti hanno gioito per la liberazione di Patrick Zaki, rientrato ieri in Italia da Il Cairo con un volo di linea ordinario. In molti ma non tutti. A non piacere affatto è stata la decisione dell’at ...“Patrick l’ingrato” è dunque atterrato ieri trionfalmente a Milano e poi è partito alla volta di Bologna dove, come gli antichi imperatori romani, lo attende il trionfo all’ombra delle Torri. E se i p ...