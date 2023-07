Zaki in piazza Maggiore | Elly Schlein in prima fila

Lo ha detto Patricknel suo primo giorno in Italia, a Bologna . L'attivista egiziano ha ricevuto l'abbraccio della città prima in Università e poi inMaggiore di fronte a centinaia di ...Patricksale sul palco del cinema inMaggiore a Bologna, salutato dal sindaco Matteo Lepore. La segretaria del Pd Elly Schlein, a sorpresa, si e' seduta in prima fila, arrivando da dietro. (...Fuori dall'ateneo, intanto, la folla acclamache non si sottrae ad abbracci e battute. Poi il trasferimento inmaggiore per il saluto alla città: 'Vorrei poter bussare a tutte le porte di ...

Zaki è a Bologna: "Ringrazio autorità, ong e la premier Meloni. Ora giustizia per Regeni" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà"

"La mia lotta per i diritti umani non finisce con la mia grazia ma un nuovo capitolo di impegno inizia adesso. Giustizia per Giulio Regeni". Lo ha detto Patrick Zaki nel suo primo giorno in Italia, a ...