Zaki | “Giustizia per Regeni | grazie a Bologna e l’Italia”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nella giornata del 23 luglio,ha fatto ritorno in Italia, dopo tre anni. Il ricercatore, in particolare, ha fatto tappa a Milano, atterrando a Malpensa, per poi recarsi a, dove ha potuto ricevere la sua pergamena di laurea, visto che aveva conseguito il titolo in maniera telematica dall'Egitto. Inoltre, il giovane ha tenuto

" La mia lotta per i diritti umani non finisce con la mia grazia ma un nuovo capitolo di impegno inizia adesso.per Giulio Regeni ". Lo ha detto Patricknel suo primo giorno in Italia, a Bologna . L'attivista egiziano ha ricevuto l'abbraccio della città prima in Università e poi in piazza ...... "Credo che quando lo Stato riporta a casafa il suo dovere, quando realizza una estradizione di un criminale fa il suo dovere, quando riesce ad assicurare allafa il suo dovere. Le ...Nella affollata conferenza stampain realtà le parole le ha trovate: ha ricordato il sostegno ... Ricordando subito l'altra causa che riguarda Italia ed Egitto: "per Giulio Regeni". E ...

"La mia lotta per i diritti umani non finisce con la mia grazia ma un nuovo capitolo di impegno inizia adesso. Giustizia per Giulio Regeni". Lo ha detto Patrick Zaki nel suo primo giorno in Italia, a ...