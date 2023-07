Il matchè in programma nel pomeriggio di domani. COMPARAZIONE QUOTE: 0 - 2 (SET) 1.52 PIÙ INFO 1.57 PIÙ INFO 1.52 PIÙ INFO 1.67 PIÙ INFO 1.50 PIÙ INFO 1.55 PIÙ INFO ...... nonché campione in carica, debutta affrontando lo svedese Elias, n.186 del ranking, promosso ...è inserito nel primo quarto di finale della parte bassa insieme all'argentino Tomas Martin ...... Jannik Sinner (8), Lorenzo(16), Matteo Berrettini (32), Lorenzo Sonego (42), Matteo ... Escluso dalla lista inoltre Mikaeldopo la squalifica di 18 mesi comminatagli per aver saltato tre ...

Ymer-Musetti, quote e pronostico dei sedicesmi ad Amburgo La Gazzetta dello Sport

Lorenzo, da campione in carica, inizia la difesa del titolo affrontando (da favorito) lo svedese. Quote e pronostico del match Ymer-Musetti ...Martedì giornata d’esordio per Lorenzo Musetti, unico azzurro in gara nell’“Hamburg EuropeanOpen” (ATP 500 - montepremi 1.831.515 euro) ...