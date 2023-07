(Di lunedì 24 luglio 2023) Il, sostenuto dall'Iran e dagli Stati Uniti, si è offerto di mediare tra le parti in guerra in, paese martoriato da un decennio di conflitto armato tra forze locali filo - ...

Iliracheno, sostenuto dall'Iran e dagli Stati Uniti, si è offerto di mediare tra le parti in guerra in, paese martoriato da un decennio di conflitto armato tra forze locali filo - iraniane ...Vi parteciperanno ventidue tra capi di Stato e die circa duemila esperti da 161 paesi . Ad ... Una parte è finita ai paesi più bisognosi, come Afghanistan e, il grosso alla Cina, ma è ...... che controlla la capitale, San'a, e gran parte delloNord occidentale, e una coalizione militare, guidata dall'Arabia Saudita, in sostegno delcentrale riconosciuto dalla comunità ...

Yemen: il governo iracheno si offre come mediatore Agenzia ANSA

Il governo iracheno, sostenuto dall'Iran e dagli Stati Uniti, si è offerto di mediare tra le parti in guerra in Yemen, paese martoriato da un decennio di conflitto armato tra forze locali filo-iranian ...Nello Yemen, l'aeroporto di Al Ghaydah ha accolto il primo volo commerciale dopo anni. A renderlo possibile un lavoro di restauro dello scalo finanziato dal Programma saudita di sviluppo e ricostruzio ...