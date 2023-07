WWE | Tutto sotto controllo con LA Knight | il suo momento arriverà | ma senza fretta

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 luglio 2023) La popolarità di LAè esplosa in WWE, ma tra i fan serpeggia la preoccupazione che il suo push potrebbe non arrivare mai. Infatti, l’ex Eli Drake, dopo essersi fatto sfuggire la valigetta del Money in the Bank, non è riuscito a trionfare nel fatal four-way match di SmackDown per una title shot per il titolo degli Stati Uniti. Molti fan hanno contestato la scelta, dato che ora due membri della LWO, Santos Escobar e Rey Mysterio, saranno in finale, ma soprat, hanno timore che a Stamford non credano in LAtanto quanto il WWE Universe.ciò è stato smentito durante Wrestling Observer Radio, dove Dave Meltzer ha chiarito che, nonostante ci sia andato vicino in passato, in realtà: “Non stanno affossando LA, stanno solo prendendo tempo”, e che “stanno tenendo ...