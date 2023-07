WWE | Il Judgment Day sarà protagonista della puntata di RAW di stanotte?

(Di lunedì 24 luglio 2023) Questa notte andrà in onda la classicasettimanale di Monday Night Raw, con lo show che si terrà alla Amalie Arena in Tampa, Florida. Come sempre la WWE ha annunciato tramite i propri profili social diversi match e segmenti che si terranno inDaySecondo quanto riportato dalla fonte BWE, nelladello show rosso, a farla dailDay. Infatti secondo quanto trapelato la stable dovrebbe aprire lacon un promo, in seguito Dominik Mysterio dovrebbe esseredi un altro match e infine Finn Balor parteciperà al segmentofirma del contratto per il match contro Seth “Freakin” Rollins a SummerSlam, valido ...

Recentemente intervistato da Sportskeeda, Gunther ha parlato dell’Imperium e ha fatto capire che presto potrebbe sbarazzarsi di Giovanni Vinci, che nelle ultime settimane ha deluso i suoi compagni e ...The Judgment Day has proven to be a popular group in WWE that's stayed tightly knit, even after there was some tension between some of them. Now that they are truly back together, they have been ...