WWE | Annunciata la presenza di Dominik Mysterio e Rhea Ripley ad NXT

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo aver catturato il North American Championship da Wes Lee la scorsa settimana, è stato poco fa annunciato su Twitter chesaranno presenti ad NXT questa settimana.sicuramente continua a far parlare di se ormai da diverso tempo. Uno degli heel più odiati e fischiati di sempre, il figlio del WWE Hall Of Famer Reydi certo ha saputo prendere “la palla al balzo”, dimostrando a tutti che lo sforzo e la fatica possono ripagare profumatamente. Il tutto grazie anche all’aiuto della sua stable, il Judgment Day. Stable con la qualeriesce a dimostrare la facilità e l’estrema tranquillità nel muoversi all’interno della WWE come uno degli heel più odiati di tutti i tempi.