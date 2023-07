Wta Varsavia | Giorgi costretta al ritiro | le condizioni

... visto il nuovo ritiro al "BNP Paribas Warsaw Open", torneo250 con un montepremi di 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di, in Polonia. La 31enne di Macerata, ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di martedì 25 luglio al torneodi2023 con Lucrezia Stefanini in campo. Sul cemento polacco, l'azzurra se la dovrà vedere con Linda Fruhvirtova, numero sette del seeding e astro nascente del tennis mondiale, partendo ...Alle sue spalle, grazie alla finale nel250 in terra siciliana, recupera cinque posizioni ... ma ferma anche questa settimana (per lei forfait a Budapest lunedì scorso e aoggi); mentre ...

Perché Camila Giorgi si è ritirata dal WTA di Varsavia La causa del forfait OA Sport

Visto il ritiro di Camila Giorgi prima di iniziare il suo match contro la tedesca Tatjana Maria, si sono disputate oggi soltanto tre partite valide per il primo turno al torneo WTA 250 di Varsavia. Su ...La tennista marchigiana avrebbe dovuto esordire nella giornata di lunedì contro la tedesca Tatjana Marina; rimane Lucrezia Stefanini l'unica azzurra presente nel tabellone della rassegna polacca ...