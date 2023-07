WTA Varsavia 2023 | Camila Giorgi si ritira prima di giocare Avanzano Hruncakova | Wickmayer e Siegemund

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Visto il ritiro didi iniziare il suo match contro la tedesca Tatjana Maria, si sono disputate oggi soltanto tre partite valide per il primo turno al torneo WTA 250 di. Sul cemento polacco lo spettacolo non è mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Vince all’esordio Viktoria: la slovacca non delude le aspettative contro la connazionale Kristina Kucova e si impone per 7-5 6-3. La nativa di Kosice accede così al secondo turno, dove a sfidarla ci sarà la ceca classe 2004 Linda Noskova (n.8 del seeding). Bene poi anche Yaninae Laura. La belga batte la giapponese Nao Hibino per 6-2 6-4 e ora attende agli ottavi la vincente della sfida tra la cinese Shuai Zhang (testa di serie n.5) e la ceca ...