Wolff | ' Red Bull è come una F1 in una griglia di F2'

(Di lunedì 24 luglio 2023) La vittoria di Max Verstappen in Ungheria, cronometro alla mano, dice di un vantaggio, sul terzetto di inseguitori che hanno lottato per il podio, nell'ordine del mezzo secondo al giro. Ecco, i 33" ...

... il vantaggio dellaBull numero 1 sia ben superiore al gap rappresentato dal cronometro. "È come uno schieramento di macchine di Formula 2 che corrono contro una Formula 1" , dice Toto, ...Le parole diTutti ricordano il caso di Aston Martin e soprattuttoBull nel 2021 che ha portato ad una pesante multa di 7 milioni di dollari a carico del team anglo austriaco e ad una ...Nel definire la supremazia dellaBull, Totoha usato l'analogia come se delle squadre di Formula 2 stessero cercando di raggiungere una vettura di Formula 1. Vasseur però non si vuole ...

F1 | Wolff: "Risultato bugiardo. Più lenti solo della Red Bull"

In Ungheria va in scena l'ennesimo atto di superiorità assoluta del binomio Verstappen-Red Bull. Wolff convinto di una Mercedes seconda forza, Hamilton ha un parere assai diverso ...Sul tracciato di Budapest, Max Verstappen ha ottenuto la sua settima vittoria consecutiva, centrando oltretutto il dodicesimo successo di fila per la Red Bull, il che rappresenta un altro record della ...