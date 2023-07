Wired Next Fest | tutti gli ospiti della decima edizione

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre. Per la sua, per la prima volta, ilival si svolgerà nell’affascinante e storica cornice del Castello Sforzesco. Durante le due giornate exhibition, live performance, workshop, laboratori e incontri in cui si discuterà di come il nostro Paese sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo. Un ricco parterre diitaliani e internazionali si confronterà sul ruolo dell’innovazione come strumento di crescita e benessere. Scienziati, tecnologi, grandi aziende, Pmi, start-up, artisti e intellettuali discuteranno di come – ...

Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrick Zaki è stato graziato e torna in Italia: la ...Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrick Zaki è stato graziato e torna in Italia: la ...Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano ilFest. Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrick Zaki è stato graziato e torna in Italia: la ...

Wired Next Fest: torna a Milano il 7 e 8 ottobre WIRED Italia

A judge declared a mistrial in YNW Melly's murder case after a jury couldn't reach a unanimous verdict. Read more about the decision inside.Decima edizione per il Wired Next Fest. In programma il 7 e l’8 ottobre a Milano, l’evento dedicato a innovazione e tecnologie digitali, per la prima volta si svolgerà al Castello Sforzesco.