West Ham in pole per Origi del Milan | la situazione

(Di lunedì 24 luglio 2023) Divock, attaccante di proprietà del, non rientra nei piani di Stefano Pioli per la prossima stagione. Su di lui c’è ilHam Divock, attaccante di proprietà del, non rientra nei piani di Stefano Pioli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante belga ci sarebbe ilHam, che sta cercando un attaccante vista anche la probabile partenza di Gianluca Scamacca direzione Inter o Roma. Gli Hammers sarebbero disposti ad offrire al club rossonero una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Gli inglesi sono in pole per il belga Origi del Milan. Affare da 8-10 milioni, così il centravanti azzurro Scamacca può lasciare Londra e andare in prestito ai giallorossi. Il West Ham chiede alla Rom ...Gli inglesi ora potrebbero lasciar partire il classe 1999 Inaspettatamente, il Milan potrebbe dare, indirettamente, una grande scossa al mercato della Roma, con la possibilità di sbloccare la situazio ...