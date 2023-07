Watchmen | presto diventerà un film animato

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 24 luglio 2023)il celebre fumetto DCunnel 2024, ad annunciarlo, proprio DC Entertainment durante il San Diego Comic-Con 2023è un celebre e storico fumetto DC Comics pubblicato tra il 1986 e il 1987 e compostada 12 albi che nel corso degli anni ha già ispirato molti adattamenti televisivi e cinematografici. Durante il San Diego Comic-Con 2023, evento tra i più attesi per gli amanti delle serie TV e del cinema, la DC Entertainment ha annunciato che è in previsione un, che verrà trasmesso nel 2024. La storia originale di questo fumetto è ambientata in un 1985 alternativo in cui gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam grazie all’utilizzo dei supereroi, ma sta per scoppiare un nuovo conflitto, ovvero quello nucleare ...