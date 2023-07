WandaVision avrà una steelbook ma probabilmente sarà senza disco | ecco la risposta di Kevin Feige

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)verrà rilasciato anche in versione fisica, e i fan sono già felicissimi. Pare che Manta Lab abbia annunciato unada collezione per la serie interpretata da Elizabeth Olsen.potrebbe avere unaSebbene sembri essere un oggetto da collezione sia per i fan della serie che per i chi colleziona cd in generale, c’è solo un piccolo inconveniente: pare non sia accompagnato da un cd. Mentre lesono in genere la forma più collezionabile di supporti fisici, questa versione dinon darà agli acquirenti un modo per guardare la serie stessa, almeno in un formato fisico. Al contrario, verrà semplicemente distribuita in un cofanetto iper-limitatodischi ...