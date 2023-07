Wall Street chiude positiva | Dj +0 | 52% | Nasdaq +0 | 19%

chiude positiva. Il Dow Jones sale dello 0,52% a 35.411,70 punti, il Nasdaq avanza dello 0,19% a 14.058,87 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,40% a 4.554,67 punti. .Il poster di Dumb Money , distribuito da Sony Pictures, manda un messaggio molto diretto e provocatorio al mondo di. Il progetto diretto da Craig Gillespie debutterà il 22 settembre nelle sale americane e verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2023. I dettagli del film Il ...Gli indici aproseguono in rialzo, con l'indice Dow Jones che prova a chiudere in rialzo per l'11esima seduta di fila - la striscia vincente piu' lunga dal febbraio 2017 - nonostante gli ultimi dati ...

Wall Street apre positiva, Dj +0,16%, Nasdaq +0,39% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Wall Street chiude positiva. Il Dow Jones sale dello 0,52% a 35.411,70 punti, il Nasdaq avanza dello 0,19% a 14.058,87 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,40% a 4.554,67 punti.(Teleborsa) - Wall Street si muove in maniera cauta, con gli investitori in attesa delle trimestrali dei colossi tecnologici ( Meta Platforms, Microsoft e Alphabet diffondono i dati questa settimana, ...