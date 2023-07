Vox giù | la sinistra italiana festeggia come se avesse perso Meloni

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alle elezioni in Spagna contro le aspettative della vigilia si è toregistra l'arretramento di Vox, il partito sovranista che ha ricevuto tra l'altro il sostegno di Giorgia. Il partito popolare è primo alle urne, ma il Paese è senza una maggioranza netta. I socialisti di Pedro Sanchez hanno tenuto e ora ci sono avari scenari: un governo di centrodestra, nuove elezioni, un mantenimento dello status quo. Molto dipenderà dalle alleanze. Insomma, a differenza di molti Paesi d'Europa la Spagna non svolta decisamente a destra e questo basta alladi casa nostra per esultare e scendere nelle piazze virtuali are il "pareggio" iberico con e sse fosse la vittoria dei mondiali di calcio. "A quanto pare gli spagnoli sono meno creduloni degli italiani. Alle elezioni va peggio di tutti VOX cui non hanno giovato i ...

'Questi sarebbero gli 'europeisti': 'Sevince in Spagna vienetutta l'Europa' - La Stampa. Ma che Unione è se basta che in uno dei 27 stati membri vinca il partito 'sbagliato' per farla cadere Peraltro, partito nato per una ...... Max Verstappen domina, gli altri si arrabattano per le posizioni dal podio in. Il GP d'... Tra uno sbadiglio e l'altro, lapopuli che si è espressa sui social non sa più come commentare il ...I popolari sono quelli che rischiano in apparenza più degli altri in fatto di future alleanze: le destre dainhanno presentato un programma simile ad altri tra i sovranisti, con un Unione ...