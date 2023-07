Vox crolla e Abascal la butta sul complottismo | ' Manipolazioni dei media'

(Di lunedì 24 luglio 2023) La teoria del complotto, come un 'trumpino' minore o un 'bolsonarino' d'Europa. "Durante tutta la campagna elettorale siamo stati avvisati di sondaggi chiaramente manipolati che hanno avuto una chiara ...

"Inoltre, abbiamo visto i media fare appello al voto utile e demonizzare", ha aggiunto, "c'è stata molta manipolazione da parte di tutti i media pubblici e privati".Con i dati dello scrutinio, Feijóo non raggiunge la maggioranza assoluta con(33 seggi) e il blocco a destra, con UPN (1), rimarrebbe a 170 deputati, sei dei 176 che mancano per la maggioranza ...Abascal, il grande sconfitto Feijòò, in sostanza, sperava di conquistare abbastanza voti da poter fare a meno dio, quantomeno, di cavarsela con un suo appoggio esterno. Un'ambiguità imposta ...

Il centrodestra ha vinto le elezioni ma senza raggiungere la maggioranza e difficilmente avrà possibilità di governare di fronte alla battuta d'arresto di Vox ...Chi ha vinto le elezioni politiche in Spagna Il vincitore formale è stato il Partito popolare, Pedro Sánchez ha incassato una rimonta rispetto a quanto previsto dai sondaggi solo una settimana fa ...