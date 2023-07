Voto in Spagna | lunga telefonata di Meloni con il leader di Vox FdI | “La sinistra non può esultare”

(Di lunedì 24 luglio 2023) C’è stata unatra Giorgiae ildi Vox, Santiago Abascal, dopo ilalle elezioni politiche in. A quanto spiegano fonti qualificate, la chiacchierata, che sarebbe statae cordiale, è servita a commentare i risultati delle urne, non solo in quanto amici ma anche per il ruolo chericopre come presidente dei conservatori europei a cui la stessa Vox appartiene. Ildel Pp contatterà al più presto Vox Ildel Partito Popolare (Pp) spagnolo, Alberto Feijóo, contatterà al più presto il partito sovranista di Vox. Lo riferiscono fonti del partito conservatore citate dai media spagnoli. Feijóo “contatterà prossimamente Vox per cominciare a conoscere di prima mano le sue impressioni ...

...preparato il discorso d'investitura per celebrare il ritorno al governo indei nipotini di Franco, dopo la sua precedente partecipazione (in remoto) ad un comizio di Vox poco prima del. ...Anche Per Conte "il dato più chiaro maturato daldel popolo spagnolo è però la sconfitta, ... Renzi: "Messaggio chiaro a Meloni, europee si vincono al centro" "Innon sappiamo chi ha vinto, ...Roma, 24 lug. Ce' stata una telefonata tra Giorgia Meloni e il leader di Vox, Santiago Abascal, dopo ilalle elezioni politiche in. A quanto spiegano fonti qualificate, la chiacchierata, che sarebbe stata lunga e cordiale, e' servita a commentare i risultati delle urne, non solo in quanto ...

Elezioni in Spagna, Partito Popolare vince le elezioni ma non ha la maggioranza TGCOM

L'affluenza alle urne si è attestata al 70,40%, più alta rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. Si è segnalato un record nel voto per corrispondenza da quando è stato introdotto nel 2015, ...ROMA - Il risultato delle elezioni in Spagna dimostra che "l'onda nera si può fermare", non alimentando le paure ma risolvendo i problemi della gente. La ...