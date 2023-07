Vinovo Claudio Coli Cantone e la moglie Vera Maria Incardi trovati morti in casa

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dramma familiare a(Torino) dove un’anziana coppia è stata trovata senza vita inin zona villaggio Torrette. I due sarebbero statidalla figlia. Sui corpi sarebbero state riscontrate ferite d’arma da fuoco che fanno ipotizzare ad un omicidio-suicidio. Le due vittime di 84 anni sono state trovate senza vita in via dei Tigli. La figlia, tornata al villaggio Torrette, entrando nell’abitazione ha trovato i corpi senza vita dei genitori. La donna ha lanciato l’allarme, allertando 118 e forze dell’ordine. Al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale stazione. In base alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, con l’uomo che potrebbe prima avere fatto fuoco verso laper ...