Vingegaard vince Tour de France 2023 | ultima tappa a Meeus

Seconda vittoria per il danese mentre il belga batte tutti nello sprint sui Campi Elisi. Missione compiuta per l'abruzzese, miglior scalatoreGiornata agrodolce per Philipsen, il belgacomunque la maglia verde.chiude con 7'29" di vantaggio su Tadej Pogacar (miglior giovane), terzo Adam Yates a 10'56". Maglia a pois per ...Ufficiali quindi le maglie: la gialla a Jonas(Jumbo Visma, vincitrice pure della classifica a squadre) con ben sette minuti e mezzo su Tadej Pogacar (UAE) che si accontenta della bianca ...

Vingegaard vince ancora il Tour de France, a Meeus l'ultima tappa Tuttosport

Al termine della tappa di Parigi, Jonas Vingegaard può festeggiare il suo secondo successo consecutivo nella classifica generale del Tour de France. Il corridore danese della Jumbo-Visma ...(di Alberto Sigona) – LA CONSACRAZIONE DI UN CAMPIONE Seconda piazza ancora per Pogacar (giunto alla corsa gialla in condizioni fisiche non eccelse), che forse paga la pretesa, eccessiva nel ciclismo ...