Villa Literno | allo stadio l’evento “Diamo un’opportunità alla pace”

... impossessandosi degli incassi presenti e dandosi alla fuga, nel corso di rapine commesse sui territori di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino e. Episodi che hanno ...Cipriano d'Aversa e. Obiettivo del consorzio è rafforzare la legalità in aree ad alta densità criminale nell'ambito di un'ampia strategia di lotta alle mafie. Pertanto, l'adesione di ...253(Caserta) " E' ricoverato alla clinica "Pineta Grande" l'uomo che, nel pomeriggio di domenica, a, in via Carducci, è precipitato dal secondo piano della sua abitazione. Sul ...

Caporalato, a Villa Literno Cgil e Flai Campania per un lavoro libero e dignitoso Collettiva.it

Giovedì 20 luglio 2023 i Carabinieri delle Compagnie di Casal di Principe e Aversa hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso da ...Il Coordinamento Nazionale dei Giovani delle Acli, con il Presidente Simone Romagnoli, lo scorso 6 aprile 2023 hanno presentato il progetto nazionale: “Riscoprire la pace: l’umanità e il dialogo come ...