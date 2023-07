Vieri su Lukaku | «L’Inter gli chiuda le porte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Boboha parlato alla Gazzetta.it sul futuro die sulle ultime vicende legate all’attaccante belga Boboha parlato alla Gazzetta.it sul futuro die sulle ultime vicende legate all’attaccante belga. Le sue dichiarzioni: LE PAROLE – «Non giudico mai, ognuno fa quello che gli pare. Leggo quello che si scrive: è sparito per quindici giorni, prima voleva andare alla Juventus e ora vuole tornare al… Deve decidere la società: se davvero è sparito per parlare con i bianconeri, vanno chiuse le. Vlahovic è giovane e forte: alla Juve non serve un centravanti in particolare, ha semplicemente bisogno di giocare meglio a calcio».