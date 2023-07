Video Milan | Brocchi | ' Le scommesse sono giuste'

(Di lunedì 24 luglio 2023) In occasione della tappa di Viareggio del Bobo Summer Tour di padel, l'ex centrocampista del, Cristian, ha parlato del calciomercato dei rossoneri. Guarda il ...

In occasione della tappa di Viareggio del Bobo Summer Tour di padel, l'ex centrocampista del, Cristian Brocchi, ha parlato del calciomercato dei rossoneri. Guarda il ...In occasione della tappa di Viareggio del Bobo Summer Tour di padel, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del calciomercato degli attaccanti e dell'acquisto di Okafor da parte del. Guarda il ...Nella prima amichevole della sua tournée americana, ilperde per 2 - 3 contro il Real Madrid a Pasadena. ln gol nbsp;Tomori, Romero, Valverde (doppietta) e Vinicius. Guarda ilcon gli highlights del ...

Highlights Real Madrid-Milan, la sintesi dell’amichevole (VIDEO) MilanLive.it

L'addio di Maldini dal Milan ha fatto rumore; l'ex leggenda dei rossoneri, però, potrebbe presto iniziare una nuova avventura ...Terminata l'avventura al Milan per Origi. Il calciatore non rientra più nei piani di mister Pioli: le prossime ore decisive per il suo addio ...