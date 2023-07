(Di lunedì 24 luglio 2023) Nuova puntata dello Specialeche ritorna su.it! Tutte le notizie relative ai movimenti di mercato dell’, le trattative in corso e i temi rilevanti di giornata in questoappuntamentoper l’estate nerazzurra. SPECIALE– Dal lunedì al venerdìa partire dalle ore 19 la redazione vi aspetta in diretta sui canali YouTube, Facebook e Twitch di.it. Non mancheranno ospiti speciali, da giornalisti a ex calciatori, con noi per analizzare e commentare le possibili mosse in entrata e in uscita da parte della dirigenza nerazzurra e i colpi già messi a segno. Il tema principale di oggi riguarda la notizia relativa ad ...

Ora tocca a me fare qualcosa per voi' -La Lega si divide su Zaki Mentre in tanti mostrano ... che invece si esprime 'con gioia riguardo al ritorno di Zaki' nel capoluogo. E ribadisce '...... lo storico del cinema, critico cinematografico e scrittore Premio Campiello 2023,Morreale; oltre ai contributidi Isabella Ragonese, Giuliana De Sio, Enrico Lo Verso e Andrea Renzi, ...... ma per far quadrare le nomine a, che non solo non si interessa, ma non si vergogna ... Puoi guardare ipubblicati sul nostro canale YouTube . Per scriverci e interagire con la ...

VIDEO – Emiliano Martinez nuovo nome! Fantasia Mbappé | Calciomercato Inter – News LIVE Inter-News.it

Con il presidente Michele Emiliano durante la visita ai cantieri dove i lavori sono arrivati al 95% per un valore di 170 milioni di euro per raddoppio linea nel tratto Bari Noicattaro delle linea via ..."Nonostante la difficoltà che avrà il partito al Nord a sostenere questa posizione, se Anci e Upi non hanno espresso parere favorevole ma neanche contrario, è ...