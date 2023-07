VIDEO – Cambiaghi | «Felice di indossare questi colori Forza Inter!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) Michelaè ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter Women. Tramite i canali social del club nerazzurro, l'attaccante si è presentata. NUOVA ESPERIENZA – Queste le parole di Micheladopo aver firmato il suo contratto con il club nerazzurro. «Ciao tifosi nerazzurri, sono felicissima di. Ci vediamo in campo.». Non vediamo l'ora di vederti in campo #Inter #InterWomen #WelcomeMichela pic.twitter.com/7WI37BMLYJ — Inter Women (@Inter Women) July 24, 2023