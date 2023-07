Victoria Beckham versione Spice Girls | il video del karaoke con il marito David

(Di lunedì 24 luglio 2023) La stilista ha pubblicato unin cui canta Say You’ll be There in un locale di Miami, affiancata dall'ex calciatore: «Riscaldando la voce. E c’è altro in arrivo». I fan già sognano un concerto delleal gran completo

La coppia, in vacanza in Florida, si è divertita in discoteca e ha intrattenuto i presenti con un siparietto ......reale belga schierata per la ricorrenza con look monocolore molto accattivanti in cui spiccano la regina di oggi e quella di domani con due outfit firmati rispettivamente Natan eche,...Daa Kim Kardashian, da LeBron James , stella dei Los Angeles Lakers, a Serena Williams . Tutti lì, in Florida, a omaggiare il più forte calciatore del globo. Con buona pace di ...

Victoria Beckham al karaoke lancia un messaggio ai fan delle Spice ... Io Donna

Le Spice Girl, celebre girl band inglese, festeggeranno il prossimo anno il loro 30esimo anniversario dal 1994, anno di esordio. Quale occasione migliore per tornare sul palco e celebrare ...Victoria Beckham sta per riunirsi alle Spice Girls Durante una serata karaoke, Posh Spice canta un brano del gruppo e dice di star scaldando la voce ...