Victoria Beckham canta “Say You’ll Be There” delle Spice Girls col marito David Il messaggio ai fan

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha condiviso un’incredibile performance canora su TikTok, realizzata in un locale di Miami. L’ex Poshsi è fatta riprendere mentre intonava il brano SayBea fianco del. Come preannunciato da Mel B durante lo scorso maggio, nel giro dei prossimi mesi potremmo assistere a una reunione, proprio in queste ore, sembra che la stilista britannica abbia voluto lasciare qualche piccolo indizio a riguardo. “Sto scaldando la voce. Novità in arrivo”, recita il breve e cripticoinserito nella caption del filmato condiviso ieri, 23 luglio 2023. Il video, nel giro di qualche minuto, ha fatto il giro del web, ...

sempre più vicina ad una reunion con le Spice Girls . Un'indiscrezione che circola da settimane e che a breve potrebbe essere ufficializzata . Dopo le inequivocabili dichiarazioni di ...La coppia, in vacanza in Florida, si è divertita in discoteca e ha intrattenuto i presenti con un siparietto ......reale belga schierata per la ricorrenza con look monocolore molto accattivanti in cui spiccano la regina di oggi e quella di domani con due outfit firmati rispettivamente Natan eche,...

Victoria Beckham show in un club di Miami, canta le Spice Girls e il marito balla Today.it

Dailymotion Victoria Beckham torna con le Spice Girls Ecco perché si è scatenato il gossip Dopo aver cantato una canzone delle Spice Girls al karaoke e aver scritto una didascalia criptica, Victoria ...Sarà finalmente arrivato quel momento tanto atteso Le Spice Girls sembrerebbero pronte a stupire ancora una volta il mondo con una reunion in occasione del loro trentesimo anniversario! Il cuore dei ...