Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2023 ore 19 | 15

(Di lunedì 24 luglio 2023)DEL 24 LUGLIOORE 13.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1FIRENZE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PONZANONO DIREZIONESUL RACCORDO CODE PER VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA SELVA CANDIDA IN ESTERNA SU VIA DI PRATICA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA TULLIO GIORDANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA REGIONALE FLACCA CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA SPERLONGA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER CANTIERE ATTIVO ALTEZZA FORMELLO DIREZIONESULLA SP54 MAGLIANO SABINA LAVORI A CURA DI ASTRALSPA DI MESSA IN SICUREZZA AL KM 25+000. RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI ...