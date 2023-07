Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)DEL 24 LUGLIOORE 11.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA A12TARQUINIA IN DIREZIONE RACCORDO SULL’ A1 NAPOLICODE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONESULLA REGIONALE FLACCA CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA SPERLONGA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO CODE IN INTERNA ALTEZZA APPIA E IN ESTERNA ALTEZZA CASILINA SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER CANTIERE ATTIVO ALTEZZA FORMELLO DIREZIONESULLA SP54 MAGLIANO SABINA LAVORI A CURA DI ASTRALSPA DI MESSA IN SICUREZZA AL KM 25+000. RIDUZIONE DI CARREGGIATA RICORDIAMO CHE È PREVISTO PER OGGI SCIOPERO DEI TRASPORTI CHE ...